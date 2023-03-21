КОНОПЛЯНКА: «Фанам ждать только победы, другого выхода у нас нет»
Игрок сборной Украины – о предстоящем матче с Англией
33-летний полузащитник «Краковии» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями перед вылетом на подготовку к матчу отбора Евро-2024 против Англии.
– Евгений, как ты себя чувствуешь в сборной снова?
– Когда тебя вижу (к прессаташе сборной Гливинскому – прим.), то очень хорошо.
– Что мы передадим нашим украинским болельщикам?
– Ждать только победы, другого выхода у нас нет.
– Может быть полузмея, если что?
– Да, будем ждать ее, - сказал Коноплянка.
Матч Англия – Украина состоится 26 марта на «Уэмбли». Начало в 19:00 по Киеву.
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