КОНОПЛЯНКА: «Фанам ждать только победы, другого выхода у нас нет»

33-летний полузащитник «Краковии» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями перед вылетом на подготовку к матчу отбора Евро-2024 против Англии.

– Евгений, как ты себя чувствуешь в сборной снова?

– Когда тебя вижу (к прессаташе сборной Гливинскому – прим.), то очень хорошо.

– Что мы передадим нашим украинским болельщикам?

– Ждать только победы, другого выхода у нас нет.

– Может быть полузмея, если что?

– Да, будем ждать ее, - сказал Коноплянка.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта на «Уэмбли». Начало в 19:00 по Киеву.