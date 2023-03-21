Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка сразится с Элизабетты Коччаретто из Италии (№49 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анастасии Потаповой (№26 WTA).

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