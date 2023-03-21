Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не вижу за счет чего Динамо может добавить»

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнениями о чемпионате Украины.

– Александр Николаевич, кто, по вашему мнению, фаворит в борьбе за чемпионство УПЛ?

– Сейчас «Шахтер» выглядит лучше других команд, хотя большого отрыва по очкам ни у кого нет. Тем более сейчас, после вылета из еврокубков, у «Шахтера» был недельный цикл, переживет международную паузу, появится возможность восстанавливаться. «Шахтер» уже тяжело будет остановить.

За игрой донецкая команда выглядит интереснее «Днепра-1» и «Динамо». Неплохой футбол показывает «Заря», но стабильности не хватает. «Александрия» из 12 очков набрала всего четыре, и, наверное, уже будет решать другие задачи.

– На какое место может рассчитывать «Динамо»?

– Я не вижу за счет чего «Динамо» может добавить. После ухода Цыганкова «Динамо» потеряло 40 процентов потенциала в атаке. В нулевой игре с «Днепром-1» результат определил опыт, мастерство и исполнение Буяльского. Сейчас Виталий пропускал матч с «Зарей» из-за дисквалификации, а «Динамо» и так моменты даются очень тяжело. У них нет нападающего, травмированный Шапаренко. Поэтому поражение стало следствием этих проблем. «Динамо» остается надеяться только на характер и командный дух.

– Но все же, «Динамо» будет бороться за серебро-бронзу или сможет замахнуться на чемпионство?

– У «Днепра-1» больший потенциал в атаке благодаря Пихальонку и Довбику, но, как показала игра с «Динамо», они сейчас не в оптимальных кондициях. Плюс в «Днепр-1» пришло много легионеров, которым нужно время на адаптацию. Да, днепряне взяли опытных ребят из «Металлиста», но нельзя сказать, что они станут лидерами – это скорее для длины лавки.

«Днепр-1» опережает «Динамо» на шесть, а потенциально – на 9 очков, но им еще предстоит выиграть перенесенный матч. А, судя по последним играм команды в еврокубках и чемпионате, они тоже не отличаются результативностью. Поэтому все не так грустно для «Динамо», но киевлянам нужно прыгнуть выше головы.

Пока много разговоров о молодежи «Динамо», но эта молодежь пока не способна решать задачи в борьбе за чемпионство.