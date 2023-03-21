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WTA
21 марта 2023, 09:22 | Обновлено 21 марта 2023, 09:24
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0

Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Майами

Леся сыграет против финалистки US Open 2021

21 марта 2023, 09:22 | Обновлено 21 марта 2023, 09:24
240
0
Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) узнала имя первой соперницы в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде основы украинка сразится против финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес из Канады (№53 WTA).

Ранее будущие соперницы между собой не играли.

Цуренко в шестой раз сыграет в основе соревнований Miami Open, ранее ей лишь раз удалось выиграть матч первого круга.

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Леся Цуренко WTA Майами Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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