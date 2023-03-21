WTA21 марта 2023, 09:22 | Обновлено 21 марта 2023, 09:24
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Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Майами
Леся сыграет против финалистки US Open 2021
21 марта 2023, 09:22 | Обновлено 21 марта 2023, 09:24
240
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) узнала имя первой соперницы в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами.
В первом раунде основы украинка сразится против финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес из Канады (№53 WTA).
Ранее будущие соперницы между собой не играли.
Цуренко в шестой раз сыграет в основе соревнований Miami Open, ранее ей лишь раз удалось выиграть матч первого круга.
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