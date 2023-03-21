Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) узнала имя первой соперницы в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде основы украинка сразится против финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес из Канады (№53 WTA).

Ранее будущие соперницы между собой не играли.

Цуренко в шестой раз сыграет в основе соревнований Miami Open, ранее ей лишь раз удалось выиграть матч первого круга.