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21 марта 2023, 09:20 |
1659
8

ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья

Сам Мауро публично признался, что ему так и хочется раздевать Ванду

21 марта 2023, 09:20 |
1659
8
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
Instagram. Ванда Нара

Модель Ванда Нара, жена аргентинского футболиста Мауро Икарди, представила собственную коллекцию нижнего белья под названием Wanda Intimates.

В рекламе нового бренда 36-летняя пышногрудая дама снялась лично, засветив сочную фигуру в соблазнительном нижнем белье.

«Wanda Intimates – самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье», - написала Ванда, поделившись красивым контентом в Instagram, где у нее в настоящее время 16,5 млн подписчиков.

Подписчики девушки оставляют большое количество восторженных комментариев. Не сдержался в том числе Икарди, публично признавшийся, что ему так и хочется раздеть Ванду.

«В коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», - написал 30-летний нападающий.

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фото lifestyle Ванда Нара Мауро Икарди пятницо
Источник Sport.ua
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виталий жалыбин
пышножопа с висячими сисями))
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+3
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Roman serhi
Вы гоните? Журнал Шмара то другая тема....Зашквар 
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+3
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rozalievka
Опять эту Ш....!  Сюда залили?(( Может хаватит уже !
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+3
Лина Битюкова
 Та гарна баба....Але чому на цьому сайті!)))
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0
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