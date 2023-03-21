ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья

Модель Ванда Нара, жена аргентинского футболиста Мауро Икарди, представила собственную коллекцию нижнего белья под названием Wanda Intimates.

В рекламе нового бренда 36-летняя пышногрудая дама снялась лично, засветив сочную фигуру в соблазнительном нижнем белье.

«Wanda Intimates – самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье», - написала Ванда, поделившись красивым контентом в Instagram, где у нее в настоящее время 16,5 млн подписчиков.

Подписчики девушки оставляют большое количество восторженных комментариев. Не сдержался в том числе Икарди, публично признавшийся, что ему так и хочется раздеть Ванду.

«В коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», - написал 30-летний нападающий.