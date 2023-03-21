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  4. 36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо
Бразилия
21 марта 2023, 09:18 |
1075
0

36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо

Виллиан Гомес будет выступать за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды

21 марта 2023, 09:18 |
1075
0
36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо
ФК Флуминенсе. Виллиан Гомес

Бывший центрфорвард харьковского «Металлиста» Виллиан Гомес накануне сменил команду в Бразилии.

36-летний футболист «Флуминенсе» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего календарного года, перешел в «Атлетико Паранаэнсе», став одноклубником экс-хавбека «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо. Оба теперь являются главными ветеранами команды, так как Фернандиньо в начале мая исполнится уже 38 лет.

Напомним, Виллиан Гомес перешел в «Металлист» летом 2012 года за 4 миллиона евро. Спустя год ушел в аренду в «Крузейро», а летом 2014-го был выкуплен этим клубом за 3,5 миллиона евро.

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Виллиан Гомес Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе трансферы
Источник ФК Флуминенсе
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