36-летний экс-форвард Металлиста стал одноклубником Фернандиньо

Бывший центрфорвард харьковского «Металлиста» Виллиан Гомес накануне сменил команду в Бразилии.

36-летний футболист «Флуминенсе» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего календарного года, перешел в «Атлетико Паранаэнсе», став одноклубником экс-хавбека «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо. Оба теперь являются главными ветеранами команды, так как Фернандиньо в начале мая исполнится уже 38 лет.

Напомним, Виллиан Гомес перешел в «Металлист» летом 2012 года за 4 миллиона евро. Спустя год ушел в аренду в «Крузейро», а летом 2014-го был выкуплен этим клубом за 3,5 миллиона евро.