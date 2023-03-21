Барселона хочет заключить новый контракт с Хави

Испанская «Барселона» изучает возможность подписания нового контракта с главным тренером команды Хави.

Сообщается, что предложение о продолжении сотрудничества будет рассчитано минимум на один сезон. Сесть за стол переговоров стороны должны будут летом по завершении нынешнего сезона. Камнем преткновения может стать вопрос заработной платы Хави, ведь клуб из-за финансового фэйр-плей не может существенно повысить тренеры жалование, которое сейчас является довольно-таки низким.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 12 очков.