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WTA
21 марта 2023, 00:59 |
131
0

ВИДЕО. Свентек будет играть в форме бренда, в который инвестировал Федерер

Первая ракетка мира объявила о сотрудничестве с швейцарским брендом On

21 марта 2023, 00:59 |
131
0
ВИДЕО. Свентек будет играть в форме бренда, в который инвестировал Федерер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) объявила о сотрудничестве с швейцарским брендом On.

Теперь Ига будет играть в форме от этого бренда. Правда, кроссовки пока что находятся в разработке.

«Рада объявить, что стала первой теннисисткой, присоединившейся к On. Я счастлива, что команда On верит в меня как в спортсменку и как в человека. Мы планируем расти, развиваться и вместе оказывать влияние.

В следующих матчах вы увидите меня в совершенно новой форме, и я надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне.

И что еще более классно... Мы разрабатываем для меня кроссовки, а обувь крайне важна в моей работе и будет дополнять мой игровой стиль, давая мне все необходимое на корте. Поскольку процесс создания индивидуальной обуви требует времени, вы увидите меня в кроссовках On позже в этом году. И это будет... Грандиозно.

Большое спасибо моей команде за это потрясающее достижение в бизнесе».

Ранее Свентек выступала в форме от ASICS. Отметим, что с On сотрудничает 20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер. Он инвестировал в эту компанию, с которой выпустил несколько коллекций именных кроссовок.

Интересно, что в этом бренде также начал играть американский теннисист Бен Шелтон.

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Источник Sport.ua
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