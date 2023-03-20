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  4. Андрей ЛУНИН: «Все понимают, кто такие Англия и Италия»
Чемпионат Европы
20 марта 2023, 23:55 |
322
1

Андрей ЛУНИН: «Все понимают, кто такие Англия и Италия»

Голкипер сборной Украины – об отборе на Евро-2024

20 марта 2023, 23:55 |
322
1
Андрей ЛУНИН: «Все понимают, кто такие Англия и Италия»
YouTube. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от отбора на Евро-2024:

«Ощущения хорошие. Была большая пауза, долго не виделись, приятно снова со всеми встретиться и начать новый сбор. Чувствую себя хорошо, работаем ежедневно. В нынешнем сезоне играл больше, чем в прошлом, поэтому и физически, и психологически все хорошо.

Шансы выйти на Евро-2024? Я никогда не даю никаких прогнозов, с кем бы мы не играли. Все прекрасно понимают, кто у нас в соперниках, кто такие Англия и Италия. Матчи будут сложнее и интереснее. Будем пытаться добыть положительный результат».

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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u6464u
Андрій, м"яч круглий поле рівне для всіх, хто така Італія ми знаєм, два попередні  відбори не проходила і не попадала на ЧМ, якщо ви деревяні то так і кажи, а  Італія з Англією тут причому, треба грати і перемагати.
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