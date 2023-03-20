Андрей ЛУНИН: «Все понимают, кто такие Англия и Италия»
Голкипер сборной Украины – об отборе на Евро-2024
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от отбора на Евро-2024:
«Ощущения хорошие. Была большая пауза, долго не виделись, приятно снова со всеми встретиться и начать новый сбор. Чувствую себя хорошо, работаем ежедневно. В нынешнем сезоне играл больше, чем в прошлом, поэтому и физически, и психологически все хорошо.
Шансы выйти на Евро-2024? Я никогда не даю никаких прогнозов, с кем бы мы не играли. Все прекрасно понимают, кто у нас в соперниках, кто такие Англия и Италия. Матчи будут сложнее и интереснее. Будем пытаться добыть положительный результат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Руслана Ротаня начали подготовку к старту в отборе на Евро-2024
Галено пойдет по стопам Пепе, Деку, Матеуса Нунеса и Отавио?