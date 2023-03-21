ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в Puma’s control challenge.

Александр соревновался с футбольным блогером Кэмероном Корпом. Суть челленджа – принять мяч, который летит с большой высоты после вылета с «пушки» (машина для подачи футбольных мячей).

Зинченко эффектно трижды принял мяч, а Кэмерон не справился только с одним. Таким образом Александр выиграл эту мини-дуэль, а видео челленджа сразу стало вирусным.