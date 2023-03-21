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  4. ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже
Англия
21 марта 2023, 00:15 |
587
1

ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже

Украинец победил футбольного блогера Кэмерона Корпа в Puma’s control challenge

21 марта 2023, 00:15 |
587
1
ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже
Instagram

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в Puma’s control challenge.

Александр соревновался с футбольным блогером Кэмероном Корпом. Суть челленджа – принять мяч, который летит с большой высоты после вылета с «пушки» (машина для подачи футбольных мячей).

Зинченко эффектно трижды принял мяч, а Кэмерон не справился только с одним. Таким образом Александр выиграл эту мини-дуэль, а видео челленджа сразу стало вирусным.

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видео Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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Bond
Зіна красавчик, що тут скажеш) трудоголік)
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