Англия21 марта 2023, 00:15 |
587
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ВИДЕО. Мастерский прием мяча. Зинченко принял участие в челлендже
Украинец победил футбольного блогера Кэмерона Корпа в Puma’s control challenge
21 марта 2023, 00:15 |
587
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Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в Puma’s control challenge.
Александр соревновался с футбольным блогером Кэмероном Корпом. Суть челленджа – принять мяч, который летит с большой высоты после вылета с «пушки» (машина для подачи футбольных мячей).
Зинченко эффектно трижды принял мяч, а Кэмерон не справился только с одним. Таким образом Александр выиграл эту мини-дуэль, а видео челленджа сразу стало вирусным.
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