Реал собирается продлить контракт с Камавингой

«Реал» собирается в ближайшее время продлить контракт с полузащитником команды Эдуардо Камавингой. Об этом сообщают британские СМИ.

«Реал» хочет включить в новый контракт клаусулу в размере 1 миллиарда евро. Аналогичная сумма отступных прописана в контрактах Эдера Милитао, Винисиуса Жуниора и Родриго.

В нынешнем сезоне на счету Камавинги 1 ассист в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт 20-летнего француза рассчитан до лета 2027 года.