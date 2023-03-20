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Испания
20 марта 2023, 22:17 |
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Реал собирается продлить контракт с Камавингой

Клаусула составит 1 миллиард евро

20 марта 2023, 22:17 |
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Реал собирается продлить контракт с Камавингой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

«Реал» собирается в ближайшее время продлить контракт с полузащитником команды Эдуардо Камавингой. Об этом сообщают британские СМИ.

«Реал» хочет включить в новый контракт клаусулу в размере 1 миллиарда евро. Аналогичная сумма отступных прописана в контрактах Эдера Милитао, Винисиуса Жуниора и Родриго.

В нынешнем сезоне на счету Камавинги 1 ассист в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт 20-летнего француза рассчитан до лета 2027 года.

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Реал Мадрид Эдуардо Камавинга продление контракта
Источник Daily Mail
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