Испания20 марта 2023, 22:17 |
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Реал собирается продлить контракт с Камавингой
Клаусула составит 1 миллиард евро
20 марта 2023, 22:17 |
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«Реал» собирается в ближайшее время продлить контракт с полузащитником команды Эдуардо Камавингой. Об этом сообщают британские СМИ.
«Реал» хочет включить в новый контракт клаусулу в размере 1 миллиарда евро. Аналогичная сумма отступных прописана в контрактах Эдера Милитао, Винисиуса Жуниора и Родриго.
В нынешнем сезоне на счету Камавинги 1 ассист в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт 20-летнего француза рассчитан до лета 2027 года.
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