Рух определился с новым тренером на замену Кучуку

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новым тренером «Руха», скорее всего, станет наставник команды U-19 Виталий Пономарев.

Пономарев заменит Леонида Кучука, которого уволили после поражения в матче с «Шахтером». Львовская команда опустилась в зону переходных матчей.

Пономарев в нынешнем сезоне успешно работает с «Рухом» U-19: команда лидирует в чемпионате Украины, а в Юношеской Лиге УЕФА дошла до 1/8 финала, где вылетела от «Милана».