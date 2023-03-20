Украина. Премьер лига20 марта 2023, 20:40 |
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Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Скорее всего, работать с командой будет Пономарев
20 марта 2023, 20:40 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, новым тренером «Руха», скорее всего, станет наставник команды U-19 Виталий Пономарев.
Пономарев заменит Леонида Кучука, которого уволили после поражения в матче с «Шахтером». Львовская команда опустилась в зону переходных матчей.
Пономарев в нынешнем сезоне успешно работает с «Рухом» U-19: команда лидирует в чемпионате Украины, а в Юношеской Лиге УЕФА дошла до 1/8 финала, где вылетела от «Милана».
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Комментарии 5
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откуда он взялся вообще, каков тренерский путь?
Все так як і прогнозувалося. Людина вдало працює з молоддю, дає результат, чому б ні?
Пономарєв чи Пономарьов?
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