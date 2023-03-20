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  4. Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио
Англия
20 марта 2023, 20:33 |
257
0

Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио

Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ

20 марта 2023, 20:33 |
257
0
Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ливерпуль» ищет усиление в центра полузащиты на летнее трансферное окно. И Милинкович-Савич является более дешевой альтернативой Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд. Трансфер 28-летнего серба может обойтись «Красным» в 44 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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Ливерпуль Лацио Сергей Милинкович-Савич трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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