Англия20 марта 2023, 20:33 |
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Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио
Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ
20 марта 2023, 20:33 |
257
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«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Ливерпуль» ищет усиление в центра полузащиты на летнее трансферное окно. И Милинкович-Савич является более дешевой альтернативой Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд. Трансфер 28-летнего серба может обойтись «Красным» в 44 миллиона фунтов.
В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Лацио» во всех турнирах.
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