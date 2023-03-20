Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ливерпуль» ищет усиление в центра полузащиты на летнее трансферное окно. И Милинкович-Савич является более дешевой альтернативой Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд. Трансфер 28-летнего серба может обойтись «Красным» в 44 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Лацио» во всех турнирах.