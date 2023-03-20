Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»

Хавбек Евгений Коноплянка, который неожиданно получил вызов в сборную Украины, пошутил по поводу того, что является одним из самых возрастных игроков и теперь вынужден присматривать за молодежью.

«Малышей контролируем, тут все нормально. Поспали, хорошо восстановились», — сказал Коноплянка тренеру Руслану Ротаню.

Сборная Украины в понедельник прибыла в Англию, где команда 26 марта откроет отбор Евро-2024.