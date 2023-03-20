Чемпионат Европы20 марта 2023, 20:11 | Обновлено 20 марта 2023, 20:26
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Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Ветеран вернулся в национальную команду
20 марта 2023, 20:11 | Обновлено 20 марта 2023, 20:26
1248
6
Хавбек Евгений Коноплянка, который неожиданно получил вызов в сборную Украины, пошутил по поводу того, что является одним из самых возрастных игроков и теперь вынужден присматривать за молодежью.
«Малышей контролируем, тут все нормально. Поспали, хорошо восстановились», — сказал Коноплянка тренеру Руслану Ротаню.
Сборная Украины в понедельник прибыла в Англию, где команда 26 марта откроет отбор Евро-2024.
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Зозуля відмовився виступати за збірну, так як реально розумів, що не відповідає її рівню і не хотів займати чиєсь місце. А Коноплянка "малюків контролюємо..". Клоун
Деградация полным ходом
Мурзилка ротань и Петрушка коноплянка, во главе с вором павелкой -это профессионализм украинского футбола.
Кошмар всё то что творится вокруг сборной... Ужас, Павелко гнать надо!
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