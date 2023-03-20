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  4. Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
Чемпионат Европы
20 марта 2023, 20:11 | Обновлено 20 марта 2023, 20:26
1248
6

Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»

Ветеран вернулся в национальную команду

20 марта 2023, 20:11 | Обновлено 20 марта 2023, 20:26
1248
6
Коноплянка – Ротаню: «Малышей контролируем, все нормально»
УАФ

Хавбек Евгений Коноплянка, который неожиданно получил вызов в сборную Украины, пошутил по поводу того, что является одним из самых возрастных игроков и теперь вынужден присматривать за молодежью.

«Малышей контролируем, тут все нормально. Поспали, хорошо восстановились», — сказал Коноплянка тренеру Руслану Ротаню.

Сборная Украины в понедельник прибыла в Англию, где команда 26 марта откроет отбор Евро-2024.

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Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Руслан Ротань Англия - Украина Евро-2024
Источник vZbirna
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Комментарии 6
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lenares85
Ротань красава будує команду мрії, ще Ракицького в захист поставити треба і буду бомба
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+2
u6464u
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+1
zhyr
Зозуля відмовився виступати за збірну,  так як реально розумів, що не відповідає її рівню і не хотів займати чиєсь місце. А Коноплянка "малюків контролюємо..". Клоун
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0
Octopus
Деградация полным ходом
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0
20052011
Мурзилка ротань и Петрушка коноплянка, во главе с  вором павелкой -это профессионализм украинского футбола.
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0
fitnes_sports066
Кошмар всё то что творится вокруг сборной... Ужас, Павелко гнать надо!
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0
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