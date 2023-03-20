ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Германии и рекордсмен ЧМ уволен из клуба в Австрии
Мирослав Клозе покинул «Альтах»
Экс-форвард сборной Германии по футболу Мирослав Клозе был уволен с должности главного тренера команды австрийского клуба «Альтах».
Об этом сообщил спортивный директор «Альтаха» Георг Фештетич:
«Во время анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели остаться в лиге, которой подчинено все остальное. У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов как тренера. Хочу выразить благодарность Мирославу за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания».
Всего Клозе проработал в клубе 8 месяцев. Это был его первый опыт на клубном уровне в качестве наставника.
Сейчас «Альтах» находится на последнем месте в чемпионата Австрии.
Клозе является лучшим бомбардиром ЧМ. Всего он забил 16 голов на Мундиалях за национальную команду Германии.
ℹ️ Der SCR Altach hat sich nach einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs mit Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden!— SCR Altach (@SCRAltach) March 20, 2023
Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.
➡ https://t.co/Wumoyj7qa8 pic.twitter.com/Ygi5sbsXVV
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