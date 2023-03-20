ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Германии и рекордсмен ЧМ уволен из клуба в Австрии

Экс-форвард сборной Германии по футболу Мирослав Клозе был уволен с должности главного тренера команды австрийского клуба «Альтах».

Об этом сообщил спортивный директор «Альтаха» Георг Фештетич:

«Во время анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели остаться в лиге, которой подчинено все остальное. У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов как тренера. Хочу выразить благодарность Мирославу за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания».

Всего Клозе проработал в клубе 8 месяцев. Это был его первый опыт на клубном уровне в качестве наставника.

Сейчас «Альтах» находится на последнем месте в чемпионата Австрии.

Клозе является лучшим бомбардиром ЧМ. Всего он забил 16 голов на Мундиалях за национальную команду Германии.