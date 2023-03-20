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  4. После поражения от Зари. Игрокам Динамо дали три дня отдыха
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 19:11 |
626
3

После поражения от Зари. Игрокам Динамо дали три дня отдыха

Команда немного отдохнет

20 марта 2023, 19:11 |
626
3
После поражения от Зари. Игрокам Динамо дали три дня отдыха
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что на время паузы на матчи сборных игроки киевлян, которые не поехали в свои национальные команды, получили три дня отдыха.

Футболисты вернутся к работе в четверг 23 марта, чтобы начать подготовку к новому туру УПЛ. Следующим соперником киевлян станет ФК «Львов», игра пройдет 2 апреля.

«Динамо», проиграв весной два матча из трех, находится в УПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 9 очков.

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Источник ФК Динамо Киев
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fitnes_sports066
Сайт sport.ua почему вы не публикуете решение Исполкома АФК по конфликту Буялский Бланко???
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Злий Глобинець
Дивний лібералізм. Я б їх десять днів підряд тричі на день тренуватися примусив. Без вихідних!
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