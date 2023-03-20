После поражения от Зари. Игрокам Динамо дали три дня отдыха

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что на время паузы на матчи сборных игроки киевлян, которые не поехали в свои национальные команды, получили три дня отдыха.

Футболисты вернутся к работе в четверг 23 марта, чтобы начать подготовку к новому туру УПЛ. Следующим соперником киевлян станет ФК «Львов», игра пройдет 2 апреля.

«Динамо», проиграв весной два матча из трех, находится в УПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 9 очков.