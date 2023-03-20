Украина. Премьер лига20 марта 2023, 19:11 |
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После поражения от Зари. Игрокам Динамо дали три дня отдыха
Команда немного отдохнет
20 марта 2023, 19:11 |
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что на время паузы на матчи сборных игроки киевлян, которые не поехали в свои национальные команды, получили три дня отдыха.
Футболисты вернутся к работе в четверг 23 марта, чтобы начать подготовку к новому туру УПЛ. Следующим соперником киевлян станет ФК «Львов», игра пройдет 2 апреля.
«Динамо», проиграв весной два матча из трех, находится в УПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 9 очков.
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Комментарии 3
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Дивний лібералізм. Я б їх десять днів підряд тричі на день тренуватися примусив. Без вихідних!
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