«Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил о том, что клуб не хочет отпускать наставника Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэм», однако тренер сам решит свою судьбу.

«Мы точно не хотим, чтобы в ближайшем будущем наш тренер Роберто Де Дзерби ушел из команды. Но Роберто – чрезвычайно талантливый наставник, который может уйти тогда, когда захочет», – сказал Барбер.

Экс-тренер «Шахтера» проводит первый сезон в АПЛ. Сейчас «Брайтон» находится на 7-й позиции.