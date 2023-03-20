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  4. «Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм
Англия
20 марта 2023, 18:49 |
403
0

«Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм

Экс-тренер «Шахтера» может быстро оказаться в лондонской команде

20 марта 2023, 18:49 |
403
0
«Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил о том, что клуб не хочет отпускать наставника Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэм», однако тренер сам решит свою судьбу.

«Мы точно не хотим, чтобы в ближайшем будущем наш тренер Роберто Де Дзерби ушел из команды. Но Роберто – чрезвычайно талантливый наставник, который может уйти тогда, когда захочет», – сказал Барбер.

Экс-тренер «Шахтера» проводит первый сезон в АПЛ. Сейчас «Брайтон» находится на 7-й позиции.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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