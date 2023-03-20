Англия20 марта 2023, 18:49 |
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«Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм
Экс-тренер «Шахтера» может быстро оказаться в лондонской команде
20 марта 2023, 18:49 |
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Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил о том, что клуб не хочет отпускать наставника Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэм», однако тренер сам решит свою судьбу.
«Мы точно не хотим, чтобы в ближайшем будущем наш тренер Роберто Де Дзерби ушел из команды. Но Роберто – чрезвычайно талантливый наставник, который может уйти тогда, когда захочет», – сказал Барбер.
Экс-тренер «Шахтера» проводит первый сезон в АПЛ. Сейчас «Брайтон» находится на 7-й позиции.
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