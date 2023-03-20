Реал недоволен работой VAR в Ла Лиге. Клуб считает, что в ЛЧ судят иначе

По информации испанских СМИ, «Реал» уже смирился с тем, что проиграл чемпионский титул «Барселоне», однако в клубе недовольны тем, как в Ла Лиге используется VAR.

Руководство считает, что VAR более благосклонен к «Барселоне», а во вчерашней битве с «Реалом» у мадридцев минимум две крупные претензии к VAR: отмененный гол Асенсио, а также фол Гави против Себальоса.

В «Реале »считают, что в Лиге чемпионов VAR используется совершенно иначе – справедливо к обеим командами. При этом у клуба есть противостояние с УЕФА по вопросу Суперлиги, но мадридцы не чувствуют предвзятого к себе отношения, в отличие от Ла Лиги.