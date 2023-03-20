УПЛ представлен график матчей 19-го тура сезона

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте обновила расписание матчей 19-го тура сезона-2022/2023, который состоится после текущей двухнедельной паузы на матчи национальных сборных.

УПЛ-2022/2023. 19-й тур

1 апреля, суббота

13:00. «Металлист» – «Колос»

13:00. «Минай» – «Ингулец»

14:00. «Верес» – «Кривбасс»

15:00. «Александрия» – «Ворскла»

2 апреля, воскресенье

13:00. «Львов» – «Динамо»

14:00. «Металлист 1925» – «Днепр-1»

15:00. «Черноморец» – «Шахтер»

15:00. «Заря» – «Рух»