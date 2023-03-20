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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 17:59 | Обновлено 20 марта 2023, 18:08
538
0

УПЛ представлен график матчей 19-го тура сезона

Матчи состоятся 1 и 2 апреля

20 марта 2023, 17:59 | Обновлено 20 марта 2023, 18:08
538
0
УПЛ представлен график матчей 19-го тура сезона
УПЛ

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте обновила расписание матчей 19-го тура сезона-2022/2023, который состоится после текущей двухнедельной паузы на матчи национальных сборных.

УПЛ-2022/2023. 19-й тур

1 апреля, суббота

13:00. «Металлист» – «Колос»

13:00. «Минай» – «Ингулец»

14:00. «Верес» – «Кривбасс»

15:00. «Александрия» – «Ворскла»

2 апреля, воскресенье

13:00. «Львов» – «Динамо»

14:00. «Металлист 1925» – «Днепр-1»

15:00. «Черноморец» – «Шахтер»

15:00. «Заря» – «Рух»

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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