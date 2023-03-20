УПЛ представлен график матчей 19-го тура сезона
Матчи состоятся 1 и 2 апреля
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте обновила расписание матчей 19-го тура сезона-2022/2023, который состоится после текущей двухнедельной паузы на матчи национальных сборных.
УПЛ-2022/2023. 19-й тур
1 апреля, суббота
13:00. «Металлист» – «Колос»
13:00. «Минай» – «Ингулец»
14:00. «Верес» – «Кривбасс»
15:00. «Александрия» – «Ворскла»
2 апреля, воскресенье
13:00. «Львов» – «Динамо»
14:00. «Металлист 1925» – «Днепр-1»
15:00. «Черноморец» – «Шахтер»
15:00. «Заря» – «Рух»
Турнирная таблица
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