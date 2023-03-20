Судаков про тренера сборной Украины: «Кто, если не Ротань?»

Игрок сборной Украины Георгий Судаков доволен тем, что наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань стал исполняющим обязанности тренера национальной команды.

«А кто, если не он? Он добился результата с молодежной сборной Украины. Он показал хороший футбол с этой сборной. Он сделал то, что не удавалось никому 10 лет. Да, конечно, можно выделить вклад нашей команды, но, тем не менее, всего это добились под его руководством. Плюс он сейчас единственный тренер в Украине, который видит этот современный футбол, понимает футболистов. Опять же – это закономерность. Его не просто так взяли, так и должно было случиться».

«Я альтернативы на его место не вижу. Да, ждут Реброва, но с его назначением пока ничего не понятно», – сказал Судаков.

Судаков является одним из лидеров молодежной сборной Украины, которая летом сыграет на Евро-2023.