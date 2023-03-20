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  4. Судаков про тренера сборной Украины: «Кто, если не Ротань?»
Чемпионат Европы
20 марта 2023, 17:49 |
584
6

Судаков про тренера сборной Украины: «Кто, если не Ротань?»

Судаков считает Ротаня современным наставником

20 марта 2023, 17:49 |
584
6
Судаков про тренера сборной Украины: «Кто, если не Ротань?»
УАФ

Игрок сборной Украины Георгий Судаков доволен тем, что наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань стал исполняющим обязанности тренера национальной команды.

«А кто, если не он? Он добился результата с молодежной сборной Украины. Он показал хороший футбол с этой сборной. Он сделал то, что не удавалось никому 10 лет. Да, конечно, можно выделить вклад нашей команды, но, тем не менее, всего это добились под его руководством. Плюс он сейчас единственный тренер в Украине, который видит этот современный футбол, понимает футболистов. Опять же – это закономерность. Его не просто так взяли, так и должно было случиться».

«Я альтернативы на его место не вижу. Да, ждут Реброва, но с его назначением пока ничего не понятно», – сказал Судаков.

Судаков является одним из лидеров молодежной сборной Украины, которая летом сыграет на Евро-2023.

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сборная Украины по футболу Георгий Судаков Руслан Ротань Англия - Украина
Источник Террикон
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Комментарии 6
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Vbolivalnyk-Peter
Правду кажуть, що розумний (той який вміє думати) футболіст, переважно виняток з правил. Ти би, Георгій, краще подумав би про те, як ви будете до молодіжного Євро готуватися, і що ви там плануєте робити з таким підходом? Молодіжка 24 та 27 має товариські матчі грати, а толку з тих матчів, якщо тренера там не буде....
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+2
moysha
Лишилось Ротан ще до жопи прикласти і все піде краще нікуди.
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0
nivavn
ЯЯ!!! Я можу. Навіть зарплату платити не треба, тільки нагодуйте, і вивезіть мене звідси...
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0
Alex86 1
Действительно ж кто?! А то тренеры закончились что наши что не наши. На худой конец даже ворчливый маркевич и то хотя б тренер и хочет тренировать, а вот с Ребровым еще запросто может лажа выйти, если он, допустим, хорошо проведет чемп внеочередной у себя и шейхи предложат $ так что он дрогнет, то вполне вероятно там и останется, а мы будем сидеть в лыжи обутые, еще и с такой группой ... и так лячно как сыграют с англ
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0
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ALKOSruLKA
ну, Леоненко наприклад... результат буде ідентичний. Можна сміливо ставити на Англію з -2...
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-4
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