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WTA
20 марта 2023, 14:53 | Обновлено 20 марта 2023, 14:54
198
0

Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Майами

20 марта 2023, 14:53 | Обновлено 20 марта 2023, 14:54
198
0
Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В финале отбора украинка сразится с Анной-Леной Фридзам из Германии (№98 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Себов – Беррейдж. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

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Источник Sport.ua
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