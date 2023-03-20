Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Майами
20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
В финале отбора украинка сразится с Анной-Леной Фридзам из Германии (№98 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Себов – Беррейдж. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
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