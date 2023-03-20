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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 14:21 | Обновлено 20 марта 2023, 14:32
747
1

Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ

Горняки забили в чемпионатах Украины 1979 мячей

20 марта 2023, 14:21 | Обновлено 20 марта 2023, 14:32
747
1
Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ
ФК Шахтер

Перед началом 18 тура «Динамо» и «Шахтер» имели в своем активе по 1977 голов в чемпионатах Украины. Динамовцы, уступив 0:1 «Заре», свой показатель не улучшили. Горняки же, обыграв «Рух» со счетом 2:0, обошли киевлян и стали новыми рекордсменами УПЛ.

1118 мячей, больше, чем кто-либо, «Шахтер» забил дома, 857 – в гостях, уступая только «Динамо» (895 голов), и 4 – на нейтральных полях. Список лучших бомбардиров горняков возглавляют Андрей Воробей – 80 мячей, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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u6464u
Шахтар краща  команда незалежної Украіни, Динамо Київ краща команда держави яка канула в лети .
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