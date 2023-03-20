Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ

Перед началом 18 тура «Динамо» и «Шахтер» имели в своем активе по 1977 голов в чемпионатах Украины. Динамовцы, уступив 0:1 «Заре», свой показатель не улучшили. Горняки же, обыграв «Рух» со счетом 2:0, обошли киевлян и стали новыми рекордсменами УПЛ.

1118 мячей, больше, чем кто-либо, «Шахтер» забил дома, 857 – в гостях, уступая только «Динамо» (895 голов), и 4 – на нейтральных полях. Список лучших бомбардиров горняков возглавляют Андрей Воробей – 80 мячей, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ