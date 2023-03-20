Леся Цуренко – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В финале отбора украинка сразится с британкой Хэрриет Дарт (№148 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Юван – Хантер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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