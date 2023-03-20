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WTA
20 марта 2023, 13:55 | Обновлено 20 марта 2023, 14:54
371
0

Леся Цуренко – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Майами

20 марта 2023, 13:55 | Обновлено 20 марта 2023, 14:54
371
0
Леся Цуренко – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

20 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В финале отбора украинка сразится с британкой Хэрриет Дарт (№148 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Юван – Хантер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Леся Цуренко WTA Майами смотреть онлайн Хэрриет Дарт
Источник Sport.ua
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