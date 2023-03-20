Леся Цуренко – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Майами
20 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
В финале отбора украинка сразится с британкой Хэрриет Дарт (№148 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Юван – Хантер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хочется верить, что поединок все же состоится
Виктор провел отличный матч против «Райо Вальекано»