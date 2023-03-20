Игор Йовичевич провел 100 матчей на посту главного тренера в УПЛ

Игор Йовичевич провел 100-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту. Он стал пятым иностранным специалистом, достигшим этого рубежа. В 42-х играх хорват возглавлял «Карпаты», в 41-й – «Днепр-1» и в 17 – «Шахтер».

Под руководством Йовичевича его подопечные 45 встреч выиграли, 21 завершили вничью, 34 проиграли, 153 мяча забили, 115 пропустили, набрав в общей сложности 156 очков (52,0%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 иностранных тренеров-гвардейцев в чемпионатах Украины