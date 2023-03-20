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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 13:44 | Обновлено 20 марта 2023, 13:59
178
0

Игор Йовичевич провел 100 матчей на посту главного тренера в УПЛ

Хорват пятым среди тренеров-иностранцев провел 100 матчей в УПЛ

20 марта 2023, 13:44 | Обновлено 20 марта 2023, 13:59
178
0
Игор Йовичевич провел 100 матчей на посту главного тренера в УПЛ
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич провел 100-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту. Он стал пятым иностранным специалистом, достигшим этого рубежа. В 42-х играх хорват возглавлял «Карпаты», в 41-й – «Днепр-1» и в 17 – «Шахтер».

Под руководством Йовичевича его подопечные 45 встреч выиграли, 21 завершили вничью, 34 проиграли, 153 мяча забили, 115 пропустили, набрав в общей сложности 156 очков (52,0%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 иностранных тренеров-гвардейцев в чемпионатах Украины

Тренер

Страна

Клубы

Матчи

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (356), Динамо (62)

418

2.

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д (83), Карпаты (24),

139

Таврия (11), Сталь Км (21)

3.

Олег КОНОНОВ

Беларусь

Карпаты (103), Севастополь (5)

108

4.

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

107

5.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты (42), Днепр-1 (41),

100

Шахтер (17)

6.

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

96

7.

Леонид КУЧУК

Беларусь

Арсенал (48), Сталь Км (14), Рух (32)

94

8.

Юрий СЕМИН

россия

Динамо

92

9.

Александр ХАЦКЕВИЧ

Беларусь

Динамо

66

10.

Олег ДУЛУБ

Беларусь

Карпаты (22), Черноморец (12),

63

Львов (29)

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Источник Sport.ua
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