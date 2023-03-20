Игор Йовичевич провел 100 матчей на посту главного тренера в УПЛ
Хорват пятым среди тренеров-иностранцев провел 100 матчей в УПЛ
Игор Йовичевич провел 100-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту. Он стал пятым иностранным специалистом, достигшим этого рубежа. В 42-х играх хорват возглавлял «Карпаты», в 41-й – «Днепр-1» и в 17 – «Шахтер».
Под руководством Йовичевича его подопечные 45 встреч выиграли, 21 завершили вничью, 34 проиграли, 153 мяча забили, 115 пропустили, набрав в общей сложности 156 очков (52,0%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 иностранных тренеров-гвардейцев в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер (356), Динамо (62)
|
418
|
2.
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д (83), Карпаты (24),
|
139
|
|
|
|
Таврия (11), Сталь Км (21)
|
|
3.
|
Олег КОНОНОВ
|
Беларусь
|
Карпаты (103), Севастополь (5)
|
108
|
4.
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
107
|
5.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты (42), Днепр-1 (41),
|
100
|
|
|
|
Шахтер (17)
|
|
6.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
96
|
7.
|
Леонид КУЧУК
|
Беларусь
|
Арсенал (48), Сталь Км (14), Рух (32)
|
94
|
8.
|
Юрий СЕМИН
|
россия
|
Динамо
|
92
|
9.
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Беларусь
|
Динамо
|
66
|
10.
|
Олег ДУЛУБ
|
Беларусь
|
Карпаты (22), Черноморец (12),
|
63
|
|
|
|
Львов (29)
|
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