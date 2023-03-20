Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу в УПЛ
Наставник «моряков» достиг юбилейной победы
Победа «Черноморца» над «Ингульцом» (2:1) стала юбилейной для наставника «моряков».
Роман Григорчук отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 42 раза в 120 матчах (35,0%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) - запорожский «Металлург».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Григорчука
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
01.11.2009
|
Металлург З
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
10-я
|
01.10.2011
|
Черноморец
|
Таврия (д)
|
1:0
|
20-я
|
05.08.2012
|
Черноморец
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
30-я
|
03.05.2013
|
Черноморец
|
Таврия (г)
|
3:1
|
40-я
|
23.11.2013
|
Черноморец
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
50-я
|
19.03.2023
|
Черноморец
|
Ингулец (г)
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор провел отличный матч против «Райо Вальекано»
Каталонская команда увеличила преимущество над подопечными Анчелотти до 12 очков