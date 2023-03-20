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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 13:31 | Обновлено 20 марта 2023, 13:37
163
0

Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу в УПЛ

Наставник «моряков» достиг юбилейной победы

20 марта 2023, 13:31 | Обновлено 20 марта 2023, 13:37
163
0
Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу в УПЛ
ФК Ингулец. Сергей Ковалец и Роман Григорчук (справа)

Победа «Черноморца» над «Ингульцом» (2:1) стала юбилейной для наставника «моряков».

Роман Григорчук отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 42 раза в 120 матчах (35,0%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) - запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Григорчука

Соперник

Счет

1-я

01.11.2009

Металлург З

Закарпатье (д)

3:0

10-я

01.10.2011

Черноморец

Таврия (д)

1:0

20-я

05.08.2012

Черноморец

Ворскла (г)

1:0

30-я

03.05.2013

Черноморец

Таврия (г)

3:1

40-я

23.11.2013

Черноморец

Ворскла (г)

1:0

50-я

19.03.2023

Черноморец

Ингулец (г)

2:1

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цифры и факты Роман Григорчук Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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