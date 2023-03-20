Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу в УПЛ

Победа «Черноморца» над «Ингульцом» (2:1) стала юбилейной для наставника «моряков».

Роман Григорчук отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 42 раза в 120 матчах (35,0%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) - запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ