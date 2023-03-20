НЕЩЕРЕТ: «Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными»

Вратарь молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о предстоящих товарищеских матчах против сверстников из Дании и Италии в рамках подготовки к Евро-2023.

«Мы готовы работать. Перед нами очень ответственные матчи - против Дании и Италии, поэтому будет интересно. Для нас всегда очень приятно и интересно играть против таких грандов Европы. Это очень важная подготовка к финальной части Евро-2023.

Против Дании я, кажется, не играл. А против Италии играли - тогда уступили 0:1 на уровне U-16 или U-17, не помню. Это высококачественные команды. Считаю, что будут тяжелые, но информативные игры», - сказал Нещерет.

Контрольный матч между сборными U-21 Украины и Дании состоится 24 марта. Через три дня «сине-желтые» сыграют с одногодками из Италии.