Поражение Динамо, выигрыш Днепра-1, отставка Кучука

После победы «Динамо» в прошлом туре над «Днепром-1», казалось, что команда Луческу вернулась в игру. Но снова неудача. В этот раз «бело-голубые» на своем поле уступили «Заре». Теперь киевляне, «укрепившиеся» на четвертом месте в таблице, отстают от третьей «Зари» на четыре очка. Первую победу в весенней части сезона добыл «Днепр-1». А вот «Александрия» под руководством Ротаня продолжает коллекционировать ничьи. «Шахтер» без особых проблем одолел «Рух», после чего наставник львовян Кучук был отправлен в отставку.

Тенденция тура

Четвертый подряд матч «Александрии» под руководством Руслана Ротаня завершился вничью. Лишь четыре набранных очка: наверняка руководство клуба, приглашая на тренерский мостик Ротаня, надеялось на большее. Однако пока что александрийская команда под началом «тренера-оркестра» (кроме «Александрии», Ротань возглавляет и молодежную сборную Украины, и национальную) не демонстрирует того, что от нее ожидают.

Матч тура

В Киеве встретились третья и четвертая команды в турнирной таблице – «Заря» и «Динамо». Соперников отделяло друг от друга лишь одно очко. Киевляне имели хорошую возможность в случае победы обойти луганчан в табели о рангах. Но не обошли. Команда Луческу проиграла: в конце матча отличился зимний новичок «Зари» Герреро, несильным ударом замкнувший фланговую передачу Хланя. Таким образом, команда ван Леувена увеличила отрыв от команды Луческу до четырех очков.

Юбиляр тура

Игра против «Зари» для капитана «Динамо» Сидорчука стала юбилейной – двухсотой за «бело-голубых» в чемпионатах Украины. Сергей стал лишь десятым футболистом «Динамо», которому покорился такой гвардейский рубеж. Однако вряд ли Сидорчук остался доволен своим «гроссмейстерским» рубежом: его команда проиграла.

Слова тура

После поражения от «Зари» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что к возможной отставке готов: «Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку. Но проблема сейчас в другом. В этом сезоне команда потеряла 11 футболистов. Мы не можем купить новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это сделать невозможно».

Ничья тура

Результативный матч выдали команды, не блещущие в атаке – «Львов» и «Кривбасс». Гости смотрелись предпочтительнее с начала встречи, первыми открыли счет (с пенальти отличился Капич). Однако после удаления Татаркова «Львов» перехватил инициативу. И сумел сравнять счет. Тоже после пенальти: удар Бугая с «точки» Сарнавский парировал, но первым на добивании оказался Богунов. Однако подопечные Вернидуба снова вышли вперед: дубль оформил Капич. Но удержать победу «Кривбассу» не удалось: за три минуты до конца основного времени Беляев дальним ударом восстановил равновесие.

Братья тура

В игре «Верес» – «Днепр-1» на поле вышли оба брата Пасичи. И если раньше такое положение вещей было нормой – когда близнецы играли за «Верес», то теперь они сыграли в составе разных команд. Впервые в своих карьерах. Больше повезло Евгению: его команда добыла минимальную победу.



СК Днепр-1

Серия тура

В осенней части сезона «Верес» демонстрировал не только привлекательный футбол, но и регулярно набирал очки. Однако во второй части сезона команда Вирта откровенно забуксовала. Ривняне не выигрывают уже восемь матчей подряд: такой негативной серии у команды в УПЛ еще не было. И если раньше «Верес» мог надеяться даже на борьбу за еврокубки, то теперь коллектив ожидает борьба за сохранение элитной прописки.

Сейв тура

На 26-й минуте матча «Верес» - «Днепр-1» лучший бомбардир «днепрян» Довбик получил отличный шанс забить свой первый гол в весенней части сезона. Артем классно пробивал головой после подачи от углового флажка: казалось, бил наверняка. Но кипер хозяев Когут в акробатическом броске вытащил мяч из левого нижнего угла ворот.

Перекладина тура

На 71-й минуте «Ворскла» получила хорошую возможность отличиться в матче против «Металлиста-1925»: хозяева заработали перспективный штрафной удар. До ворот было метров 28-м. Челядин классно приложился к мячу: удар получился и сильным, и точным. Наверняка был бы гол, однако харьковчан подстраховала перекладина.

Угловой тура

Единственный гол в матче «Колос» - «Минай» был забит после розыгрыша углового уже в дебюте встречи. Воробчак точно навесил в центр штрафной площади, где Кравчук выиграл верховую дуэль у оппонента и головой отправил мяч под дальнюю правую стойку. Без шансов для Волынца.

Голы тура

Красивым получился второй гол «Черноморца» в ворота «Ингульца». Хадида выдал хорошую передачу на ход Алефиренко, и Данил, не мешкая, из-за пределов штрафной площади отправил мяч по дуге над вышедшим из ворот Паламарчуком.

Шедевр «нарисовали» и футболисты «Шахтера» во время второго взятия ворот «Руха». Судаков с левого фланга простреливал в центр штрафной площади, и мяч после рикошета попал к Крыськиву. Дмитрий слета зарядил под перекладину: Панькив ничем не мог помочь своей команде.

Реабилитация тура

«Шахтер» матч против «Руха» проводил на фоне недавнего разгрома в поединке Лиги Европы от «Фейеноорда» - 1:7. Несмотря на не самое хорошее настроение (мягко говоря) и усталость, «горняки» не испытали видимых проблем в игре с львовянами. Дончане забили два мяча (Матвиенко и Крыськив), могли забить еще столько же. В итоге – спокойная победа «Шахтера», которая вновь вывела команду на первое место.

Отставка тура

Первая тренерская отставка в весенней части сезона: наставник «Руха» Леонид Кучук лишился своего поста. После поражения от «Шахтера», «Рух» сообщил о прекращении сотрудничества с белорусским тренером.

Символическая сборная тура