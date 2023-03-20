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  4. Цыганков попал в сборную тура Ла Лиги от SofaScore с лучшей оценкой
Испания
20 марта 2023, 11:45 | Обновлено 20 марта 2023, 11:51
1561
7

Цыганков попал в сборную тура Ла Лиги от SofaScore с лучшей оценкой

Виктор провел отличный матч против «Райо Вальекано»

20 марта 2023, 11:45 | Обновлено 20 марта 2023, 11:51
1561
7
Цыганков попал в сборную тура Ла Лиги от SofaScore с лучшей оценкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По итогам матча чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Жироной», который закончился со счетом 2:2, лучшим игроком стал украинец Виктор Цыганков, забивший оба гола своей команды.

Более того, украинец попал в сборную недели по версии статистического портала SofaScore с самой высокой оценкой – 8,7 балла.

Отметим, что у Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи матчах Ла Лиги. Он стал первым украинцем, который сумел отметиться дублем в чемпионате Испании.

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Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу лучший игрок Ла Лига SofaScore
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua
когда следующего игрока из Динамо будут продавать, надо попросить местного юродивого, чтобы начал его хейтить. Ник завел, неумело троллил. С Миколенко это вышло прекрасно, а с Цыганковым просто великолепно. Так и до золотого мяча не далеко.
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+3
Gargantua
так он получается вообще лучший игрок тура
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+2
Old Т
Теперь ходит по Жироне  и поёт лала лала.
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-3
xvalenok02
Уехал из города в деревню и сразу стал первым парнем на деревне.
Зачем ему возвращаться в город? 
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-6
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