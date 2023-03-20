Испания20 марта 2023, 11:45 | Обновлено 20 марта 2023, 11:51
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7
Цыганков попал в сборную тура Ла Лиги от SofaScore с лучшей оценкой
Виктор провел отличный матч против «Райо Вальекано»
20 марта 2023, 11:45 | Обновлено 20 марта 2023, 11:51
1561
7
По итогам матча чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Жироной», который закончился со счетом 2:2, лучшим игроком стал украинец Виктор Цыганков, забивший оба гола своей команды.
Более того, украинец попал в сборную недели по версии статистического портала SofaScore с самой высокой оценкой – 8,7 балла.
Отметим, что у Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи матчах Ла Лиги. Он стал первым украинцем, который сумел отметиться дублем в чемпионате Испании.
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