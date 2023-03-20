Цыганков попал в сборную тура Ла Лиги от SofaScore с лучшей оценкой

По итогам матча чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Жироной», который закончился со счетом 2:2, лучшим игроком стал украинец Виктор Цыганков, забивший оба гола своей команды.

Более того, украинец попал в сборную недели по версии статистического портала SofaScore с самой высокой оценкой – 8,7 балла.

Отметим, что у Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи матчах Ла Лиги. Он стал первым украинцем, который сумел отметиться дублем в чемпионате Испании.