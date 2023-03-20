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  4. Рейтинг WTA. Калинина, Костюк и Киченок обновили личные рекорды
WTA
20 марта 2023, 07:40 | Обновлено 20 марта 2023, 07:44
1369
1

Рейтинг WTA. Калинина, Костюк и Киченок обновили личные рекорды

Людмила улучшила еще и национальный

20 марта 2023, 07:40 | Обновлено 20 марта 2023, 07:44
1369
1
Рейтинг WTA. Калинина, Костюк и Киченок обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Две последние недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соревнования в Калифорнии выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в установила новый личный рекорд в мировом рейтинге – седьмое место. Финалистка Арина Соболенко осталась второй.

В первой десятке местами поменялись Каролин Гарсия и Онс Жабер, а Мария Саккари опустилась на десятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

По итогам прошедшего турнира есть чем похвастаться украинским теннисисткам. Наши первый ракетки Ангелина Калинина и Марта Костюк немного обновили личные достижения, а Леся Цуренко поднялась сразу на 14 строчек. Также небольшой прогресс получился у Даяны Ястремской и дарьи Снигур. Катерина Байндл не играет после соревнований в Мериде, из-за чего немного потеряла.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок еще раз обновила национальное достижение – теперь она седьмая. Костюк здесь 33-я, Надежда Киченок – замыкает шестой десяток.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке на 11-е место подтянулась Мария Саккари. В первой восьмерке местами поменялись Джессика Пегула и Белинда Бенчич, а также Кори Гауфф и Виктория Азаренко.

Чемпионская гонка WTA

После почти трех месяцев нового сезона сразу три украинки находятся в топ-40 по набранным очкам, это не может не радовать. Еще две – в первой сотне.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Каролин Гарсия Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Елена Рыбакина Арина Соболенко Онс Жабер Мария Саккари
Источник Sport.ua
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