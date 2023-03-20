Рейтинг WTA. Калинина, Костюк и Киченок обновили личные рекорды

Две последние недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соревнования в Калифорнии выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в установила новый личный рекорд в мировом рейтинге – седьмое место. Финалистка Арина Соболенко осталась второй.

В первой десятке местами поменялись Каролин Гарсия и Онс Жабер, а Мария Саккари опустилась на десятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

По итогам прошедшего турнира есть чем похвастаться украинским теннисисткам. Наши первый ракетки Ангелина Калинина и Марта Костюк немного обновили личные достижения, а Леся Цуренко поднялась сразу на 14 строчек. Также небольшой прогресс получился у Даяны Ястремской и дарьи Снигур. Катерина Байндл не играет после соревнований в Мериде, из-за чего немного потеряла.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок еще раз обновила национальное достижение – теперь она седьмая. Костюк здесь 33-я, Надежда Киченок – замыкает шестой десяток.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке на 11-е место подтянулась Мария Саккари. В первой восьмерке местами поменялись Джессика Пегула и Белинда Бенчич, а также Кори Гауфф и Виктория Азаренко.

Чемпионская гонка WTA

После почти трех месяцев нового сезона сразу три украинки находятся в топ-40 по набранным очкам, это не может не радовать. Еще две – в первой сотне.

Украинки в Чемпионской гонке WTA