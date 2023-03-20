Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «Сказалось отсутствие опыта»
Франция
20 марта 2023, 03:03 | Обновлено 20 марта 2023, 03:22
37
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Сказалось отсутствие опыта»

Наставник ПСЖ – о поражении от «Ренна»

20 марта 2023, 03:03 | Обновлено 20 марта 2023, 03:22
37
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Сказалось отсутствие опыта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал неожиданное поражение от «Ренна» (0:2) в матче 28-го тура французской Лиги 1.

«Да, мои игроки отдали все. Они отдали то, что у них было в ногах. Поставьте себя на место игроков, которые готовятся к матчу, которые видят восемь отсутствующих партнеров и которые заходят в раздевалку с молодыми футболистами из академии, которых они видели один или два раза на тренировке.

Мы знали, что нам предстоит сложный матч. Организмы еще испытывают усталость. В начале матча были некоторые технические ошибки, сказалось отсутствие опыта. Но тем не менее мы создали достаточное количество моментов. Судить вам», - сказал Галтье.

По теме:
Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник
ВИДЕО. ПСЖ с Месси и Мбаппе уступил Ренну, Соболь отыграл 10 минут с Осером
Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против Реймса
Кристоф Галтье Ренн ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ - Ренн
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Бокс | 19 марта 2023, 13:10 4
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»

Менеджер Усика – о нежелании Тайсона драться с украинцем

Ефим КОНОПЛЯ: «Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться»
Футбол | 19 марта 2023, 20:04 34
Ефим КОНОПЛЯ: «Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться»
Ефим КОНОПЛЯ: «Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться»

Защитник донецкого «Шахтера» прокомментировал ситуацию с травмой и вызовом в сборную Украины

Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Футбол | 19.03.2023, 06:30
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Футбол | 19.03.2023, 18:36
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
ВИДЕО. Как Кессье на 90+2 минуте принес победу Барселоне над Реалом
Футбол | 20.03.2023, 00:43
ВИДЕО. Как Кессье на 90+2 минуте принес победу Барселоне над Реалом
ВИДЕО. Как Кессье на 90+2 минуте принес победу Барселоне над Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
18.03.2023, 13:28 20
Бокс
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
19.03.2023, 22:43 5
Футзал
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
18.03.2023, 20:01 23
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
18.03.2023, 17:25 54
Футбол
ВИДЕО. Как Украина вышла в финал Евро-2023 по футзалу
ВИДЕО. Как Украина вышла в финал Евро-2023 по футзалу
18.03.2023, 11:22
Футзал
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
18.03.2023, 15:59 150
Футбол
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
18.03.2023, 15:05 20
Теннис
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
18.03.2023, 03:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности