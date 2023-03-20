Кристоф ГАЛТЬЕ: «Сказалось отсутствие опыта»
Наставник ПСЖ – о поражении от «Ренна»
Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал неожиданное поражение от «Ренна» (0:2) в матче 28-го тура французской Лиги 1.
«Да, мои игроки отдали все. Они отдали то, что у них было в ногах. Поставьте себя на место игроков, которые готовятся к матчу, которые видят восемь отсутствующих партнеров и которые заходят в раздевалку с молодыми футболистами из академии, которых они видели один или два раза на тренировке.
Мы знали, что нам предстоит сложный матч. Организмы еще испытывают усталость. В начале матча были некоторые технические ошибки, сказалось отсутствие опыта. Но тем не менее мы создали достаточное количество моментов. Судить вам», - сказал Галтье.
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