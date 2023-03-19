Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Сирота не выступят за украинскую молодежку. Кто вызван вместо них?
Молодежные турниры
19 марта 2023, 23:39 | Обновлено 19 марта 2023, 23:53
445
0

Ванат и Сирота не выступят за украинскую молодежку. Кто вызван вместо них?

Антон Боль из «Динамо» дополнительно вызван на тренировочный сбор

19 марта 2023, 23:39 | Обновлено 19 марта 2023, 23:53
445
0
Ванат и Сирота не выступят за украинскую молодежку. Кто вызван вместо них?
ФК Динамо Киев. Антон Боль

На сборе молодежной сборной Украины U-21 не примут участие травмированный Владислав Ванат и заболевший Александр Сирота.

Из резервного списка команды пополнил Антон Боль.

Во время мартовского сбора сине-желтые проведут два контрольных поединка – с командами Дании и Италии.

Сегодня, 19 марта, молодежная сборная Украины под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко в неполном составе отправилась из Киева во Львов. Там к команде присоединятся игроки донецкого Шахтера и местного Руха, которые проводили матч чемпионата страны. Завтра утром сине-желтые автобусом доберутся до Варшавы, а уже оттуда вылетят в Турцию, где 24 марта в Белеке состоится их спарринг со сборной Дании (начало – в 15:30 по киевскому времени).

После этого матча украинцы 25 марта вылетят в Италию, где на 27 марта в городе Реджо-ди-Калабрия запланирован контрольный поединок с хозяевами (начало – в 21:00 по Киеву).

Руслан Нещерет, вратарь молодежной сборной Украины: «Мы готовы работать с полной самоотдачей, поскольку должны сыграть спарринги с очень сильными оппонентами – Данией и Италией. Это будут очень полезные матчи перед стартом на чемпионате Европы».

Николай Михайленко, полузащитник молодежной сборной Украины: «В будущих товарищеских матчах с Данией и Италией молодежная сборная Украины, как всегда, попытается показать интересную игру. При этом мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата».

Константин Вивчаренко, защитник молодежной сборной Украины: «Для молодежной сборной Украины матчи с Данией и Италией – по сути, генеральная репетиция перед стартом в отборочном турнире Евро, поэтому мы будем со всей серьезностью готовиться к этим контрольным поединкам».

По теме:
Динамо – Заря. Гармаш и Ванат выйдут в основе
Без Нойера. Состав Германии на товарищеские матчи в марте
Игрок Динамо, который может сменить гражданство, вызван в сборную Македонии
Владислав Ванат Александр Сирота сборная Украины по футболу U-21 Антон Боль Василий Кардаш Александр Мелащенко Дания - Украина Турция - Украина товарищеские матчи Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Николай Михайленко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
Футбол | 19 марта 2023, 18:50 6
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е

«Днепр-1» отстает от горняков на три очка, а «Заря» идет на 3-й позиции

Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Футбол | 19 марта 2023, 06:30 0
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?

Главные новости за 18 марта на Sport.ua

ФОТО. Цыголков! Жирона восхищена перформансом украинского хавбека
Футбол | 18.03.2023, 22:52
ФОТО. Цыголков! Жирона восхищена перформансом украинского хавбека
ФОТО. Цыголков! Жирона восхищена перформансом украинского хавбека
МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра
Футбол | 19.03.2023, 20:35
МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра
МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Бокс | 19.03.2023, 13:10
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 25
Футбол
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
18.03.2023, 15:05 20
Теннис
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
19.03.2023, 22:43 5
Футзал
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
18.03.2023, 19:32 14
Футбол
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
18.03.2023, 13:28 20
Бокс
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
18.03.2023, 11:39 9
Бокс
ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу
ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу
18.03.2023, 21:38 16
Футбол
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
18.03.2023, 21:28 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности