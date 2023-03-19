Ванат и Сирота не выступят за украинскую молодежку. Кто вызван вместо них?

На сборе молодежной сборной Украины U-21 не примут участие травмированный Владислав Ванат и заболевший Александр Сирота.

Из резервного списка команды пополнил Антон Боль.

Во время мартовского сбора сине-желтые проведут два контрольных поединка – с командами Дании и Италии.

Сегодня, 19 марта, молодежная сборная Украины под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко в неполном составе отправилась из Киева во Львов. Там к команде присоединятся игроки донецкого Шахтера и местного Руха, которые проводили матч чемпионата страны. Завтра утром сине-желтые автобусом доберутся до Варшавы, а уже оттуда вылетят в Турцию, где 24 марта в Белеке состоится их спарринг со сборной Дании (начало – в 15:30 по киевскому времени).

После этого матча украинцы 25 марта вылетят в Италию, где на 27 марта в городе Реджо-ди-Калабрия запланирован контрольный поединок с хозяевами (начало – в 21:00 по Киеву).

Руслан Нещерет, вратарь молодежной сборной Украины: «Мы готовы работать с полной самоотдачей, поскольку должны сыграть спарринги с очень сильными оппонентами – Данией и Италией. Это будут очень полезные матчи перед стартом на чемпионате Европы».

Николай Михайленко, полузащитник молодежной сборной Украины: «В будущих товарищеских матчах с Данией и Италией молодежная сборная Украины, как всегда, попытается показать интересную игру. При этом мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата».

Константин Вивчаренко, защитник молодежной сборной Украины: «Для молодежной сборной Украины матчи с Данией и Италией – по сути, генеральная репетиция перед стартом в отборочном турнире Евро, поэтому мы будем со всей серьезностью готовиться к этим контрольным поединкам».