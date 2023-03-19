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Испания
19 марта 2023, 23:05 | Обновлено 19 марта 2023, 23:13
201
0

ВИДЕО. Серхи Роберто забил в раздевалку. Барселона сравняла счет с Реалом

В Эль-Классико каталонская команда сравняла счет на 45-й минуте

19 марта 2023, 23:05 | Обновлено 19 марта 2023, 23:13
201
0
ВИДЕО. Серхи Роберто забил в раздевалку. Барселона сравняла счет с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в 22:00 на «Камп Ноу» проходит матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Реал».

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⚽️ «Барселона» отыгралась на 45-й минуте. После отскока мяча в штрафной соперника Серхи Роберто точно пробил по воротам Тибо Куртуа. Это гол в раздевалку (1:1).

ГОЛ! 1:1. Серхи Роберто, 45 мин.

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Источник Sport.ua
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