Испания19 марта 2023, 23:05 | Обновлено 19 марта 2023, 23:13
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ВИДЕО. Серхи Роберто забил в раздевалку. Барселона сравняла счет с Реалом
В Эль-Классико каталонская команда сравняла счет на 45-й минуте
19 марта 2023, 23:05 | Обновлено 19 марта 2023, 23:13
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9 марта в 22:00 на «Камп Ноу» проходит матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Реал».
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⚽️ «Барселона» отыгралась на 45-й минуте. После отскока мяча в штрафной соперника Серхи Роберто точно пробил по воротам Тибо Куртуа. Это гол в раздевалку (1:1).
ГОЛ! 1:1. Серхи Роберто, 45 мин.
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