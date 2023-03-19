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Испания
19 марта 2023, 22:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:12
991
0

ВИДЕО. Курьезный автогол Араухо. Реал вышел вперед в матче с Барселоной

Хозяева поля пропустили в Эль-Классико на 9-й минуте

19 марта 2023, 22:23 | Обновлено 19 марта 2023, 23:12
991
0
ВИДЕО. Курьезный автогол Араухо. Реал вышел вперед в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в 22:00 на «Камп Ноу» проходит матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Реал».

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⚽️ Хозяева поля пропустили в Эль-Классико быстрый гол на 9-й минуте. Винисиус Жуниор сделал прострел с левого фланга атаки, Рональд Араухо сыграл головой, и мяч коварно залетел в ворота «Барсы». 1:0 в пользу галактикос.

ГОЛ! 0:1. Рональд Араухо, 9 хв (автогол)

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Источник Sport.ua
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