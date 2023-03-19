Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Кэти Макнелли (№73 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мухова – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

Победительница в финале квалификации сразится с Ольгой Данилович (№143 WTA) или Анной-Леной Фридзам (№99 WTA).

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