Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Майами
19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Кэти Макнелли (№73 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мухова – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.
Победительница в финале квалификации сразится с Ольгой Данилович (№143 WTA) или Анной-Леной Фридзам (№99 WTA).
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