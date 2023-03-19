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  4. Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 марта 2023, 17:23 |
488
0

Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Майами

19 марта 2023, 17:23 |
488
0
Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Кэти Макнелли (№73 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мухова – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

Победительница в финале квалификации сразится с Ольгой Данилович (№143 WTA) или Анной-Леной Фридзам (№99 WTA).

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Источник Sport.ua
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