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Германия
19 марта 2023, 17:23 | Обновлено 19 марта 2023, 18:57
185
1

Ингольштадт – Динамо Дрезден. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 3

Поединок состоится 20 марта в 20:00 по Киеву

19 марта 2023, 17:23 | Обновлено 19 марта 2023, 18:57
185
1
Ингольштадт – Динамо Дрезден. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 3
ФК Динамо Дрезден

20 марта на «Ауди Шпортпарк» пройдет матч 28-го тура Бундеслиги 3, в котором «Ингольштадт» встретится с «Динамо Дрезден». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Ингольштадт

Команда вроде бы и принадлежит такому мощному автоконцерну, как Ауди, но очень уж часто меняет дивизионы. На старте века вроде бы шел прогресс, и достаточно быстрый, хотя и нестабильный. Достаточно сказать, что клуб, что играл в 2006-м году в местной, Баварской Лиге, провел 2015-2017 в Бундеслиге 1. Впрочем, потом было падение транзитом за год в 3-й дивизион страны. С тех пор и проводятся попытки подняться и, главное, закрепиться в Бундеслиге 2. Там провели прошлый сезон, но Ингольштадт финишировал на вылетающем 18-м месте. И вряд ли получится снова взять право на повышение. На данный момент подопечные Капретти идут только среди середняков 3-го дивизиона. Причем после паузы, с января, статистика была окончательно провалена - только 1 победа, при обилии поражений. Вот и с Вальдхофом проиграли 2:3.

Динамо Дрезден

Клуб возвращался в 3-й дивизион в прошлом году, вместе с Ингольштадтом. Но с большей борьбой: итоговое 16-е место розыгрыша 2021/2022 позволяло побороться за сохранение прописки. Вот только соперник, Кайзерслаутерн, оказался заметно сильнее, и после 0:0 в 1-м поединке уверенно, 2:0, выиграл ответку. В целом, это привычно для динамовцев, и, как от любого лифта, на более низком уровне ждали хорошей статистики. Но SGD пока что не среди лидеров идет, а болтается ближе к середине турнирной таблицы. Хотя пауза явно пошла на пользу, и в 2023-м году статистика выглядит симпатичной. Достаточно сказать, что 2:0 с Дуйсбургом стали 3-й победой кряду, и 10-м матчем, начиная с января, без поражений.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись уверенными, по 3:0, домашними победами в Бундеслиге 2. Снова сыграв в 3-м дивизионе, в сентябре в Дрездене команды закончили ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что команды поменяют свою статистику. Ставим на гостей с коэффициентом - 2,0.

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Источник Sport.ua
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Lesovij7
Блин нафиг это надо? Тут и Бундеслига не особо интересная, есть что посмотреть, так это даже не вторая, третья Карл....
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