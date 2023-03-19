Мирандес – Эйбар. Прогноз и анонс на матч Сегунды

20 марта на «Андува» пройдет матч 32-го тура Сегунды, в котором «Мирандес» встретится с «Эйбаром». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Мирандес

Клуб имеет очень скромные достижения. Пару раз выстрелили в кубке, дойдя там до полуфинальной стадии. А вот в мерках чемпионата потолком для кабанов остается статус середняка Сегунды. В той, впрочем, не провели и десятка лет за свою историю. Да и там максимумом было 8-е место, взятое в 2015-м году. А в прошлой темпораде вышло закончить на скромной 14-й позиции. Примерно на том же уровне были выступления и в новом розыгрыше. Но весну получилось начать хорошо, с пары побед. Сначала единственный гол Рауля Гарсии позволил обыграть дома Овьедо. А потом, 12-го марта, получилось выиграть перестрелку на поле Спортинга - все закончилось 4-3 в пользу гостей. Теперь они смогли рывком забраться в самую середину текущей турнирной таблицы.

Эйбар

Команда с 2014-го по 2021-й год продержалась в Примере. Но в итоге она потеряла прописку в высшем дивизионе. Были попытки вернуться назад с ходу. Но спор за 1-2 места был проигран Альмерии и Вальядолиду, причем минимально, в 1 балл. А плей-офф сложился для оружейников неудачно. Сейчас картина очень похожа, но с небольшим исключением: именно подопечные Гаиски Гаритано возглавляют турнирную таблицу этой футбольной лиги. Был на стыке января и февраля неудачный отрезок, когда не удавалось выиграть трижды кряду. Но потом клуб смог выиграть последовательно у 4-х противников - кстати, при этом еще и не пропуская ни единого гола на этом отрезке. Это и позволяет лидировать в Сегунде, опережая на 1 балл Лас-Пальмас и, главное, удерживая на дистанции всех остальных преследователей.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой вничью. Тенденция продолжилась и в новой темпораде - стороны обошлись в октябре вообще без забитых голов.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Согласимся и поставим, что лидер Сегунды победит на выезде с коэффициентом - 2,28.