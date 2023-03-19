Украина. Премьер лига19 марта 2023, 15:57 |
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ФОТО. Перед матчем Шахтер – Рух почтили память погибших на войне фанатов
Первый удар по мячу нанесли дочери погибших представителей фан-движения
19 марта 2023, 15:57 |
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УПЛ совместно с фондом Трибуна Героев инициировала всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.
Все матчи тура начались с минуты молчания для памяти более 160 футбольных фанатов, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины.
Первый удар по мячу в матче «Шахтер» – «Рух» нанесли дочери погибших воинов и фанатов «Шахтера» Матвиенко Вячеслава Олеговича и Кузина Романа Сергеевича.
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