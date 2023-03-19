ФОТО. Перед матчем Шахтер – Рух почтили память погибших на войне фанатов

УПЛ совместно с фондом Трибуна Героев инициировала всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

Все матчи тура начались с минуты молчания для памяти более 160 футбольных фанатов, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины.

Первый удар по мячу в матче «Шахтер» – «Рух» нанесли дочери погибших воинов и фанатов «Шахтера» Матвиенко Вячеслава Олеговича и Кузина Романа Сергеевича.