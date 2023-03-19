Украина. Премьер лига19 марта 2023, 15:43 | Обновлено 19 марта 2023, 15:51
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ВИДЕО. С лета. Крыськив забил Руху за Шахтер, оформив в матче гол + ассист
Дмитрий удвоил преимущество донецкой команды на 31-й минуте игры
19 марта 2023, 15:43 | Обновлено 19 марта 2023, 15:51
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В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».
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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».
На 31-й минуте игры 22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив удвоил преимущество своей команды, забил с лета после прострела Судакова с левого фланга.
ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.
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