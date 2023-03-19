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  4. ВИДЕО. С лета. Крыськив забил Руху за Шахтер, оформив в матче гол + ассист
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 15:43 | Обновлено 19 марта 2023, 15:51
1127
0

ВИДЕО. С лета. Крыськив забил Руху за Шахтер, оформив в матче гол + ассист

Дмитрий удвоил преимущество донецкой команды на 31-й минуте игры

19 марта 2023, 15:43 | Обновлено 19 марта 2023, 15:51
1127
0
ВИДЕО. С лета. Крыськив забил Руху за Шахтер, оформив в матче гол + ассист
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

На 31-й минуте игры 22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив удвоил преимущество своей команды, забил с лета после прострела Судакова с левого фланга.

ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.

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Дмитрий Крыськив видео голов и обзор Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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