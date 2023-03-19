ВИДЕО. Матвиенко забил 1-й гол в сезоне. Шахтер вышел вперед в игре с Рухом

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

На 27-й минуте встречи защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко открыл счет в матче после передачи Дмитрия Крыськива. Для 26-летнего защитника это 1-й гол в сезоне.

ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.