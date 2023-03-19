Зинченко в десятый раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе Арсенала

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко выйдет с первых минут матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлес».

Это десятый выход подряд в старте на матч АПЛ для 26-летнего украинца. В этом сезоне он сыграл 20 матчей в чемпионате, в который забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Матч начнется в 16:00 по Киеву.