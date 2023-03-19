Англия19 марта 2023, 15:14 |
227
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Зинченко в десятый раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе Арсенала
Александр сыграет с первых минут против «Кристал Пэлас»
19 марта 2023, 15:14 |
227
3
Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко выйдет с первых минут матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлес».
Это десятый выход подряд в старте на матч АПЛ для 26-летнего украинца. В этом сезоне он сыграл 20 матчей в чемпионате, в который забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Матч начнется в 16:00 по Киеву.
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Комментарии 3
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любодорого смотреть
Где-то в подушку плачет один мурзик
Негоже своего капитана оставлять на лавке, поэтому играет.
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