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  4. Зинченко в десятый раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе Арсенала
Англия
19 марта 2023, 15:14 |
227
3

Зинченко в десятый раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе Арсенала

Александр сыграет с первых минут против «Кристал Пэлас»

19 марта 2023, 15:14 |
227
3
Зинченко в десятый раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко выйдет с первых минут матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлес».

Это десятый выход подряд в старте на матч АПЛ для 26-летнего украинца. В этом сезоне он сыграл 20 матчей в чемпионате, в который забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Матч начнется в 16:00 по Киеву.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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justhateme
любодорого смотреть
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+1
Justin_Bieber15
Где-то в подушку плачет один мурзик
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0
OKs100
Негоже своего капитана оставлять на лавке, поэтому играет.
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0
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