ВИДЕО. Как Минай со стандарта открыл счет в матче с Колосом

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» играет против закарпатского «Миная».

На 9-й минуте встречи Назарий Воробчак навесил с углового и Юрия Кравчук головой пробил точно под правую штангу.

Українська Прем'єр-ліга. 18 тур.

«Колос» - «Минай» - 0:1.

Кравчук, 9.