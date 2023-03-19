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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 14:37 |
987
0

ВИДЕО. Как Минай со стандарта открыл счет в матче с Колосом

Юрий Кравчук точно пробил головой после навеса с углового

19 марта 2023, 14:37 |
987
0
ВИДЕО. Как Минай со стандарта открыл счет в матче с Колосом
ФК Горняк-Спорт. Юрий Кравчук

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» играет против закарпатского «Миная».

На 9-й минуте встречи Назарий Воробчак навесил с углового и Юрия Кравчук головой пробил точно под правую штангу.

Українська Прем'єр-ліга. 18 тур.

«Колос» - «Минай» - 0:1.

Кравчук, 9.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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