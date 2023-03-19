ВИДЕО. Алефиренко роскошным ударом перебросил голкипера Ингульца

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» проходит матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играет с «Черноморцем».

На 40-й минуте Хадида одним пасом из центра поля вывесил в завершение Алефиренко. Тот со среднего расстояния тонко пепекинул вышедшего из ворот голкипера хозяев.

​Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Ингулец» – «Черноморец» – 0:2

Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40