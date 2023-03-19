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  4. ВИДЕО. Алефиренко роскошным ударом перебросил голкипера Ингульца
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 14:07 |
220
0

ВИДЕО. Алефиренко роскошным ударом перебросил голкипера Ингульца

В УПЛ тоже умеют играть тонко и красиво

19 марта 2023, 14:07 |
220
0
ВИДЕО. Алефиренко роскошным ударом перебросил голкипера Ингульца
Instagram. Даниил Алефиренко

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» проходит матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играет с «Черноморцем».

На 40-й минуте Хадида одним пасом из центра поля вывесил в завершение Алефиренко. Тот со среднего расстояния тонко пепекинул вышедшего из ворот голкипера хозяев.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Ингулец» – «Черноморец» – 0:2

Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ингулец чемпионат Украины по теннису Ингулец - Черноморец Даниил Алефиренко
Источник Setanta Sports Ukraine
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