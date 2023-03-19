Украина. Премьер лига19 марта 2023, 14:07 |
220
0
ВИДЕО. Алефиренко роскошным ударом перебросил голкипера Ингульца
В УПЛ тоже умеют играть тонко и красиво
19 марта 2023, 14:07 |
220
0
В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» проходит матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играет с «Черноморцем».
На 40-й минуте Хадида одним пасом из центра поля вывесил в завершение Алефиренко. Тот со среднего расстояния тонко пепекинул вышедшего из ворот голкипера хозяев.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур
«Ингулец» – «Черноморец» – 0:2
Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 19 марта 2023, 09:43 5
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
Футбол | 19 марта 2023, 13:22 1
Георгий планирует через несколько дней начать беговую работу
Футбол | 18.03.2023, 19:32
Биатлон | 19.03.2023, 13:00
Футбол | 18.03.2023, 21:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 14:16 2
17.03.2023, 12:54
18.03.2023, 11:39 9
17.03.2023, 15:16 1
18.03.2023, 21:38 16
17.03.2023, 14:15 27
17.03.2023, 13:17 70
17.03.2023, 16:48