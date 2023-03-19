Шахтер – Рух. Известны составы команды на матч 18-го тура УПЛ

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Рух».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Криськив, Судаков, Келси.

«Рух»: (ожидается)

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.