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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 13:53 | Обновлено 19 марта 2023, 13:55
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0

Шахтер – Рух. Известны составы команды на матч 18-го тура УПЛ

Матч начнется в 15:00 по Киеву

19 марта 2023, 13:53 | Обновлено 19 марта 2023, 13:55
251
0
Шахтер – Рух. Известны составы команды на матч 18-го тура УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Рух».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Криськив, Судаков, Келси.

«Рух»: (ожидается)

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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Источник Sport.ua
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