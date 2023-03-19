Украина. Премьер лига19 марта 2023, 13:53 | Обновлено 19 марта 2023, 13:55
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Шахтер – Рух. Известны составы команды на матч 18-го тура УПЛ
Матч начнется в 15:00 по Киеву
19 марта 2023, 13:53 | Обновлено 19 марта 2023, 13:55
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В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Рух».
Стартовые составы:
«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Криськив, Судаков, Келси.
«Рух»: (ожидается)
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
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