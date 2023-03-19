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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 13:41 | Обновлено 19 марта 2023, 14:22
127
0

Колос – Минай. Названы стартовые составы команд

Матч начнется в 14:00 по Киеву

19 марта 2023, 13:41 | Обновлено 19 марта 2023, 14:22
127
0
Колос – Минай. Названы стартовые составы команд
ФК Минай

В воскресение, 19 марта, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и закарпатский «Минай».

Стартовые составы:

«Колос»: Волынец – М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец, Богданов, Смирный, Безбородько, Ореховский, Болбат, Исаенко.

«Минай»: Бандура – Кравчук, Чуев, Гончар, Булеза, Виттенчук, Шишка, Воробчак, Твердохлиб, Гечев, Немчанинов.

Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Колос - Минай стартовые составы
Источник Sport.ua
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