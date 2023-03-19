Колос – Минай. Названы стартовые составы команд
Матч начнется в 14:00 по Киеву
В воскресение, 19 марта, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и закарпатский «Минай».
Стартовые составы:
«Колос»: Волынец – М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец, Богданов, Смирный, Безбородько, Ореховский, Болбат, Исаенко.
«Минай»: Бандура – Кравчук, Чуев, Гончар, Булеза, Виттенчук, Шишка, Воробчак, Твердохлиб, Гечев, Немчанинов.
Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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