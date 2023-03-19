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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 13:22 | Обновлено 19 марта 2023, 13:26
539
1

Бущан рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо

Георгий планирует через несколько дней начать беговую работу

19 марта 2023, 13:22 | Обновлено 19 марта 2023, 13:26
539
1
Бущан рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан, с ноября не игравший в официальных матчах, назвал сроки, когда сможет вернуться к тренировкам.

«Хочется как можно быстрее, но такая проблема ахилла, что он немного воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на матчи сборных начну тренироваться с группой. Я так хочу, но увидим, как нога будет реагировать на нагрузки.

Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит через неделю-две, а иногда ждешь до двух месяцев. Само сухожилие целое, не требуется никаких манипуляций. Просто нужно, чтобы вся жидкость вышла», – сказал Бущан.

Напомним, Бущану в начале февраля была удалена межпозвонковая грыжа, голкипер ориентировочно должен был вернуться на поле во второй половине марта.

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Динамо Киев травма Георгий Бущан
Источник FootballHub
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Комментарии 1
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DK1961
Такое впечатление, что Бущан, Бойко и Шапа вообще не особенно стремятся вернуться в команду, пока ее возглавляет могильщик Динамо Луческу. Да и играющие игроки на поле в основном ходят (а не бегают), ждут когда это сокровище наконец оставит команду?
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