Бущан рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо
Георгий планирует через несколько дней начать беговую работу
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан, с ноября не игравший в официальных матчах, назвал сроки, когда сможет вернуться к тренировкам.
«Хочется как можно быстрее, но такая проблема ахилла, что он немного воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на матчи сборных начну тренироваться с группой. Я так хочу, но увидим, как нога будет реагировать на нагрузки.
Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит через неделю-две, а иногда ждешь до двух месяцев. Само сухожилие целое, не требуется никаких манипуляций. Просто нужно, чтобы вся жидкость вышла», – сказал Бущан.
Напомним, Бущану в начале февраля была удалена межпозвонковая грыжа, голкипер ориентировочно должен был вернуться на поле во второй половине марта.
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