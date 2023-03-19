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  4. ИМЕРЕКОВ: «Заря использовала с Динамо свой шанс и закономерно выиграла»
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 12:40 | Обновлено 19 марта 2023, 13:51
164
0

ИМЕРЕКОВ: «Заря использовала с Динамо свой шанс и закономерно выиграла»

Игрок «Зари» – о победе над «Динамо» Киев

19 марта 2023, 12:40 | Обновлено 19 марта 2023, 13:51
164
0
ИМЕРЕКОВ: «Заря использовала с Динамо свой шанс и закономерно выиграла»
ФК Заря Луганск. Максим Имереков

Защитник луганской «Зари» Максим Имереков прокомментировал победу над «Динамо» Киев (1:0) в 18-м туре УПЛ.

– «Динамо» – наш прямой конкурент за еврокубковые места. Поэтому мы настраивались на этот матч и хотели победить. Наверное, была равная игра, которая шла до забитого мяча. Нам больше повезло. Думаю, что мы больше создали голевых моментов у ворот соперника. «Заря» использовала свой шанс и закономерно выиграла.

– Стартовые минуты матча были очень сложными для «Зари»…

– Первые минут 15. Мы трудно входили в этот матч. Мы ждали, что «Динамо» будет больше контролировать мяч. Хотя хотели навязать хозяевам свою игру. Потом – выровняли ситуацию.

– Решающий гол забил Герреро. У него в каждой игре – результативное действие…

– Он хороший футболист, Эдуардо нам очень помогает. Он вливается в коллектив. Постоянно он в гуще событий, создает моменты.

– У «Зари» не играл Булеца, а у киевлян Буяльский. Кому было сложнее?

– Это равноценные замены, плюс-минус.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Имереков Заря Луганск Динамо Киев Динамо - Заря
Источник Sportarena
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