Украина. Премьер лига19 марта 2023, 12:36 | Обновлено 19 марта 2023, 12:38
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Ингулец – Черноморец. Известны стартовые составы
Матч начнется в 13:00 по Киеву
19 марта 2023, 12:36 | Обновлено 19 марта 2023, 12:38
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В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».
Стартовые составы:
«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк, Ситало, Козак.
«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузик, Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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