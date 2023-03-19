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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 12:36 | Обновлено 19 марта 2023, 12:38
105
1

Ингулец – Черноморец. Известны стартовые составы

Матч начнется в 13:00 по Киеву

19 марта 2023, 12:36 | Обновлено 19 марта 2023, 12:38
105
1
Ингулец – Черноморец. Известны стартовые составы
ФК Ингулец

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».

Стартовые составы:

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк, Ситало, Козак.

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузик, Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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