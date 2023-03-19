У Шахтера прибавление. В строй вернулся Корниенко

Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко вернулся в общую группу коллектива. Об этом поведал сам игрок, который пропустил почти 7 месяцев после травмы крестообразной связки

«Настал этот день, и я вернулся в общую группу. Очень тяжел был период, впереди еще очень много работы. Один шаг сделан, остался еще один шаг. Работаю дальше, двигаюсь к поставленной задаче», – написал Корниенко в Инстаграме.

«Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 2-е место с 39-ю очками после 16-ти матчей. Лидирует «Днепр-1», у которого также 39-ть пунктов после 17-ти игр. В воскресенье, 19 марта, «горняки» сыграют с «Рухом», начало – в 15:00 по киевскому времени.