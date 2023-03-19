Кирилл ДРИШЛЮК: «У Зари одна цель и мы к ней движемся»
Полузащитник «Зари» – о победе над «Динамо»
Полузащитник луганской «Зари» Кирилл Дришлюк поделился эмоциями от победной игры с киевским «Динамо» (1:0) в 18-м туре чемпионата Украины.
– Это заслуженная победа. У нас были моменты, чтобы забивать еще. Как до матча нам говорил наш главный тренер, на такие игры дополнительно настраиваться не нужно. Для любого футболиста это праздник сыграть с «Динамо». Задача у нас была одна: набрать три очка. Нам это удалось.
– Ты не так давно присоединился к «Зарей». Как тебя приняли в команде?
– Кое-кого из ребят я знал, ведь пересекались в сборной. Приняли меня очень хорошо. Коллектив в «Заре» очень дружный.
– Трудно было все 90 минут отыграть против «Динамо» после паузы, которая у тебя до этого была?
– Физически все было хорошо. Лишь вначале было немного тяжеловато, но затем разбегался.
– Впереди у «Зари» много сложных матчей. Как настрой на них?
– Мы серьезно настраиваемся на каждый очередной поединок, играем только на победу с любым соперником. У нас одна цель, и мы к ней движемся.
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