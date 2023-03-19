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  4. Кирилл ДРИШЛЮК: «У Зари одна цель и мы к ней движемся»
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 10:58 | Обновлено 19 марта 2023, 11:10
402
0

Кирилл ДРИШЛЮК: «У Зари одна цель и мы к ней движемся»

Полузащитник «Зари» – о победе над «Динамо»

19 марта 2023, 10:58 | Обновлено 19 марта 2023, 11:10
402
0
Кирилл ДРИШЛЮК: «У Зари одна цель и мы к ней движемся»
ФК Заря Луганск

Полузащитник луганской «Зари» Кирилл Дришлюк поделился эмоциями от победной игры с киевским «Динамо» (1:0) в 18-м туре чемпионата Украины.

– Это заслуженная победа. У нас были моменты, чтобы забивать еще. Как до матча нам говорил наш главный тренер, на такие игры дополнительно настраиваться не нужно. Для любого футболиста это праздник сыграть с «Динамо». Задача у нас была одна: набрать три очка. Нам это удалось.

– Ты не так давно присоединился к «Зарей». Как тебя приняли в команде?

– Кое-кого из ребят я знал, ведь пересекались в сборной. Приняли меня очень хорошо. Коллектив в «Заре» очень дружный.

– Трудно было все 90 минут отыграть против «Динамо» после паузы, которая у тебя до этого была?

– Физически все было хорошо. Лишь вначале было немного тяжеловато, но затем разбегался.

– Впереди у «Зари» много сложных матчей. Как настрой на них?

– Мы серьезно настраиваемся на каждый очередной поединок, играем только на победу с любым соперником. У нас одна цель, и мы к ней движемся.

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Кирилл Дришлюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Динамо - Заря
Источник ФК Заря Луганск
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