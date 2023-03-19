Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Милан был ниже своего уровня»
Италия
19 марта 2023, 09:13 | Обновлено 19 марта 2023, 09:24
70
0

Стефано ПИОЛИ: «Милан был ниже своего уровня»

Наставник «Милана» – о поражении от «Удинезе»

19 марта 2023, 09:13 | Обновлено 19 марта 2023, 09:24
70
0
Стефано ПИОЛИ: «Милан был ниже своего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил поражение команды от «Удинезе» (1:3) в матче чемпионата Италии.

«Мы показали плохую игру. Когда команда играет подобным образом – неагрессивно, неинтенсивно, допускает брак и теряет концентрацию – это означает, что тренер плохо сработал при подготовке к матчу. Сегодня мы сыграли гораздо хуже своих возможностей.

Вы можете сказать, что Ибра [Ибрагимович] и Леау могли бы сыграть выше в атаке, но, в целом, мы были ниже своего уровня. Если мы уже думали о четвертьфинале [Лиги чемпионов], то это серьезная проблема, особенно учитывая, что наш приоритет – занять место в топ-4 [Серии А]», – заявил Пиоли.

По теме:
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер Милан – Ювентус
Стефано Пиоли Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Удинезе - Милан
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Синнер. Алькарас близок к титулу в Индиан-Уэллсе
Теннис | 19 марта 2023, 02:59 2
Минус Синнер. Алькарас близок к титулу в Индиан-Уэллсе
Минус Синнер. Алькарас близок к титулу в Индиан-Уэллсе

Карлос выиграл у итальянца в двух сетах, Тиафо уступил Медведеву

ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции
Футбол | 19 марта 2023, 04:22 0
ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции
ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции

18 марта состоялись 2 матча Лиги 1

Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Футбол | 18.03.2023, 20:01
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Футбол | 18.03.2023, 15:59
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 18.03.2023, 21:28
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16 1
Футбол
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
18.03.2023, 03:50
Футбол
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
17.03.2023, 20:49 8
Война
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
18.03.2023, 11:39 9
Бокс
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
17.03.2023, 17:52 2
Бокс
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
17.03.2023, 22:15 3
Футзал
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
17.03.2023, 15:15 5
Футбол
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
18.03.2023, 19:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности